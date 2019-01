Sem poder sambar, apresentadora Sabrina Sato diz que vai segurar esse Carnaval 'no carão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato, 37, saiu de casa para um compromisso profissional nesta sexta-feira (18) pela primeira vez desde que deu à luz sua filha Zoe, no fim de novembro. Ainda no puerpério, período de recuperação do corpo após o parto, Sabrina não pode sambar, mas foi à quadra da Gaviões da Fiel para ser coroada rainha de bateria da escola de samba paulistana.

"Vou segurar esse Carnaval no carão", disse Sabrina. "Minha médica só me liberou para sambar em fevereiro, mas já posso dar umas reboladinhas", divertiu-se. Sabrina desfila como rainha em São Paulo, pela Gaviões da Fiel, em 2 de março, e como rainha da Unidos da Vila Isabel, escola carioca, no dia 4 de março.

Com menos de dois meses da cesárea de Zoe, realizada em 29 de novembro, Sabrina pegou leve ao lado de sambistas da Gaviões durante evento para marcar sua volta às quadras. Arriscou uns passinhos para frente e para trás, rebolou e sorriu.

Já no figurino, não ficou acanhada. A apresentadora surgiu com um modelo de decote generoso que contava com paetês roxos. Sem contar o corpo que pouco se percebia a chegada da bebê pequena que a aguardava em casa para amamentar.

A própria Sabrina vê diferença e cita os quadris mais largos e os seios maiores. "Quando vocês me viram com esses peitões? Olha só, mas não olha muito senão vaza leite", brincou a apresentadora. Ela diz ainda que se sente muito bem com "uns quilinhos a mais" e que a gravidez foi um momento muito feliz em sua vida. Não à toa, já planeja um segundo filho com o marido, Duda Nagle, para daqui há dois anos.

Enquanto isso, para se preparar para o Carnaval, Sabrina faz caminhadas, única atividade liberada por sua médica. "Aproveito enquanto a Zoe está dormindo." Ela não revela qual será a sua fantasia (nem mesmo para seu maquiador) e diz que faz parte de uma superstição. "É como uma noiva, tem que ser surpresa para todo mundo."

No próximo mês, a apresentadora já volta para as gravações na Record, o que não significa que vai abrir mão da amamentação de Zoe. "Dou um peito e tiro o leite do outro para guardar. Vai ter bastante leite para ela", revela Sabrina, que diz ter muita ajuda da mãe, da irmã e de uma equipe de funcionários.