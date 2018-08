Semana em Curitiba começa com frio pela manhã e calorzinho de tarde

Da Redação Bem Paraná

O começo desta semana será de amplitude térmica elevada em Curitiba. A amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas que, no caso da Capital, deve variar 15ºC. Para esta segunda-feira (13), a mínima prevista é de 6ºC e a máxima passa dos 21ºC durante a tarde. Para terça (14) a mesma situação — 7ºC a 23ºC.

A partir do meio desta semana o quadro se inverte, e a amplitude fica muito baixa. Por exemplo, na quinta-feira, segundo a previsão no portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a mínima deve ficar em 11ºC mas a máxima não passa de 12ºC, uma diferença de apenas um grau entre a temperatura da manhã e da tarde.