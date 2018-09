Semana Nacional do Trânsito terá ações em cruzamentos e bares da cidade

SMCS

A Boca Maldita será palco de atividades de mobilização na Semana Nacional do Trânsito, de quarta-feira (19/9) a domingo (23/9). Estandes educativos e simulação de situações de alcoolemia, organizados pelo Grupo Trânsito Seguro, pretendem chamar a atenção da grande quantidade de pessoas que diariamente passa pela região central da cidade,

Cruzamentos com um alto volume de pedestres e identificados como pontos mais sensíveis, nos quais ocorrem acidentes com frequência, receberão ações de sensibilização. Já no período da noite, a atividade educativa será em bares, com abordagem de conscientização aos frequentadores.

A abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito será na Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 14h desta terça-feira (18/9), na sede do órgão, no Prado Velho.

A programação da Semana Nacional do Trânsito em Curitiba inclui, ainda, a visita de cerca de 130 alunos de unidades de ensino municipais à Escola Pública de Trânsito (EPTran), no Fazendinha. No espaço, as crianças conhecem o Circuito Intermodal Educativo, com representação das principais estruturas de trânsito da cidade como ruas, calçadas, lombadas, travessia elevada, faixa de ciclismo compartilhada, semáforos e sinalizações, com orientações dos agentes sobre os comportamentos seguros no trânsito.

Mobilização

Com a participação da Setran, Detran Paraná, polícias Militar e Rodoviária Federal, Observatório Nacional de Segurança Viária e outros parceiros da sociedade civil organizada, a intenção do Grupo Trânsito Seguro é unir forças nas campanhas de prevenção e educativas relacionadas ao trânsito.

Serviço: Semana Nacional do Trânsito 2018

Dia 18/9 (terça-feira)

14h - Abertura da Semana Nacional do Trânsito na sede da PRF. Apresentação de uma peça de teatro encenada por alunos do Colégio Estadual do Paraná, a "Circo dos Horrores", que abordará exemplos de imprudência no trânsito

BR-476 (Linha Verde), 10.150, esquina com Av. Torres - Prado Velho

Dia 19/9 (quarta-feira)

10h às 15h - Estandes educativos e simulação de alcoolemia

Avenida Luiz Xavier - Boca Maldita

Dia 20/9 (quinta-feira)

10h às 15h - Estandes educativos e simulação de alcoolemia

Avenida Luiz Xavier - Boca Maldita

Dia 21/9 (sexta-feira)

10h às 15h - Estandes educativos e simulação de alcoolemia

Avenida Luiz Xavier - Boca Maldita

8h às 12h - Visita Escola Municipal Paranavaí na EPTran - Programa Linhas do Conhecimento

Rua Carlos Klemtz, 1.238, Bosque da Fazendinha - Fazendinha

13h30 às 17h30 - Visita Escola Municipal Castro na EPTran - Programa Linhas do Conhecimento

Rua Carlos Klemtz, 1.238, Bosque da Fazendinha - Fazendinha

19h às 21h - Abordagem educativa em bares

Locais a serem definidos

Dia 22/9 (sábado)

9h às 13h - Estandes educativos e simulação de alcoolemia

Avenida Luiz Xavier - Boca Maldita

Dia Sem Carro

Movimento internacional de estímulo para que as pessoas deixem os carros em casa e procurem outras formas de locomoção, como bicicleta ou transporte coletivo.

Dia 23/9 (domingo)

8h30 - Passeio ciclístico da PRF

Saída da sede da PRF - BR-476 (Linha Verde), 10.150, esquina com Av. Torres - Prado Velho

A participação é gratuita e dispensa inscrição prévia. Mais informações em: www.prf.gov.br/agencia/estados/parana/

Dia 24/9 (segunda-feira)

8h às 12h - Visita Escola Municipal Jardim Europa na EPTran - Programa Linhas do Conhecimento

Rua Carlos Klemtz, 1.238, Bosque da Fazendinha - Fazendinha

13h30 às 17h30 - Visita Escola Municipal Professora Sônia Maria Coimbra Kenski na EPTran - Programa Linhas do Conhecimento

Rua Carlos Klemtz, 1.238, Bosque da Fazendinha - Fazendinha

17h30 às 19h - Abordagem educativa a pedestres

República Argentina x Presidente Kennedy

Brigadeiro Franco x Visconde de Guarapuava

Sete de Setembro x Marechal Floriano

Horários diversos - café comemorativo ao dia do agente municipal de trânsito

Setran Prado Velho (Rua Thomas Edison, 44)

Dia 25/9 (terça-feira)

11h às 13h - Abordagem educativa a pedestres

Maurício Fruet (próx. Capão da Imbuia)

Mateus Leme, 1.016

Victor Ferreira do Amaral x Engenheiro Antonio B. Ribas

Francisco Raittani (próx. Pinheirinho)

Nossa Senhora da Luz (próx. Fagundes Varella)

Comendador Franco (próx. Eco Parque)

Desembargador Westphalen, 2.649

João Negrão x Baltazar Carrasco dos Reis

Mario Tourinho, 978

Linha Verde (em frente à PRF)