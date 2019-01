Semana tem a abertura da 36ª Edição da Oficina de Música de Curitiba

Teatro Guaíra

Com uma programação multicultural composta por mais de 250 eventos, Curitiba se aquece para a 36ª da Oficina de Música, promovida pela Prefeitura por meio da Fundação Cultural de Curitiba de 16 a 27 de janeiro. Como na edição passada, as duas vertentes, Erudita e Popular, ocorrerão simultaneamente. O público poderá assistir a concertos, shows, filmes e também participar, no pátio da Capela Santa Maria, de oficinas de culinária e jardinagem sustentável, e da feira Jazztronômica, um dos sucessos da edição passada.

A programação de 12 dias da Oficina promete agradar diferentes públicos. Na abertura, a mistura do erudito com o popular vai homenagear o músico Waltel Branco, falecido em 28 de novembro do ano passado. O concerto do dia 16 une o bandolinista carioca Hamilton de Holanda com três grandes grupos da cidade: Camerata Antiqua, Orquestra de Câmara da Cidade e Orquestra à Base de Corda.

Maria Rita

Na quinta-feira (17/1), outra grande atração desta edição da Oficina de Música: a cantora Maria Rita sobe ao palco do Guairão ao lado da Orquestra à Base de Sopro. O show homenageia a carreira do cantor e compositor Milton Nascimento.

Ainda na programação da MPB, outro destaque é Fátima Guedes, que se apresenta com a Orquestra à Base de Corda no dia 18, no Teatro da Reitoria da UFPR. Os 40 anos de carreira da cantora e compositora serão celebrados neste espetáculo, que terá ainda arranjos elaborados por músicos da orquestra curitibana para algumas composições.

Sempre muito procurados, os concertos de música erudita e antiga mantém o alto nível de apresentações. Comandado pelo violinista spalla da Academy of Ancient Music (Inglaterra), Rodolfo Richter, músicos conceituados internacionalmente se encontram para apresentar A Áustria do Século XVII ao Início do Século XX: Obras de Biber, Haydn, Webern e Berg, no dia 20, com comentários de Flo Menezes.

O concerto no dia 18, com música e dança da corte de Luís XIII e Luís XIV, também é um dos destaques na programação. O Le Roi Danse apresenta, a partir de manuscritos de Philidor (1615 a 1634), coreografias originais sob a direção de Raquel Aranha e direção musical de Fernando Cordella.

Multi-instrumental

Com sonoridades diversas, que vão do jazz ao heavy metal, o multi-instrumentalista, cantor e compositor Chico Brown e sua banda trazem para a Oficina de Música de Curitiba um show que promete animar. Neto e parceiro de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown, Chico Brown tem nas veias uma musicalidade forte, que pode ser conferida no dia 21 de janeiro, no Teatro da Reitoria.

A Ópera Carmem de Georges Bizet, com as professoras da classe de canto do evento, terá participação especial das crianças do projeto MusicaR, da Prefeitura. A peça será apresentada no Guairinha, no dia 26.

Bate-papo

Para ampliar o conhecimento sobre o universo da música, a Oficina promove um bate-papo com um dos nomes mais importantes da indústria fonográfica brasileira, André Midani. A conversa, com mediação de Rodrigo Browne, é gratuita e será no dia 19.

PRINCIPAIS CONCERTOS DA OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

16 de janeiro

ABERTURA COM CAMERATA ANTIQUA, ORQUESTRA DE CÂMARA E ORQUESTRA À BASE DE CORDA – HOMENAGEM A WALTEL BRANCO

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão, às 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

17 de janeiro

MARIA RITA E ORQUESTRA À BASE DE SOPRO

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão, às 21h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia)

18 de janeiro

LE ROI DANSE – MÚSICA & DANÇA DA CORTE DE LUÍS XIII & LUÍS XIV

Capela Santa Maria, às 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

18 de janeiro

FÁTIMA GUEDES E ORQUESTRA À BASE DE CORDA

Teatro da Reitoria , às 21h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

20 de janeiro

MÚSICA ANTIGA E MODERNA

Capela Santa Maria, às 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

20 de janeiro

CORAL BRASILEIRINHO 25 ANOS – ESPETÁCULO A ARCA DE NOEL - COM ANDRÉ ABUJAMRA

Teatro da Reitoria, às 16h

Ingressos:R$ 30 e R$ 15 (meia)

21 de janeiro

CHICO BROWN E BANDA

Teatro da Reitoria, às 21h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

24 de janeiro

VOCAL BRASILEIRÃO CONVIDA SÉRGIO SANTOS

Teatro da Reitoria, às 21h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

25 de janeiro

PIANORQUESTRA – ESPETÁCULO TIMELINE

Teatro da Reitoria, ás 21h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

26 de janeiro

ÓPERA CARMEM DE GEORGES BIZET

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha, às 19h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)

26 de janeiro

VEXATIONS – 840X Satie

Salão de Exposições do Teatro Guaíra, das 19h30 do dia 26 até as 19h30 do dia 27 – programação ininterrupta de 24 horas

Ingressos:colaboração espontânea

26 de janeiro

CONCERTO DE ENCERRAMENTO MPB – ORQUESTRAS DA OFICINA E ROSA PASSOS

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão, às 21h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia)

27 de janeiro

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA 36ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA (artistas a confirmar)

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão, às 21h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)