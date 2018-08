Seminários sobre da gestão nas escolas estaduais reúnem 2.500 diretores e servidores 

AEN

Até o dia 30 de setembro, cerca de 2.500 diretores e servidores de escolas estaduais do Paraná participam, em Curitiba, dos seminários Gestão em Foco 2018, programa de formação continuada ofertado pelo Governo do Estado para fortalecer a gestão nos estabelecimentos de ensino, por meio do aperfeiçoamento de seus profissionais. Participam também chefes, coordenadores e técnicos-pedagógicos dos Núcleos Regionais de Educação (NREs).

A governadora Cida Borguetti fez a abertura do encontro, na noite desta segunda-feira (13), e falou sobre a importância do programa. “É importante porque promove o aperfeiçoamento dos profissionais da rede estadual de ensino. No decorrer dessa ação de formação continuada eles vão poder conversar e trocar experiências. Isso vai impactar na gestão das escolas e, principalmente, colaborar na formação de nossos alunos”, disse Cida.

São cinco encontros ao longo do treinamento. Cada um deles reúne 500 profissionais, de diferentes regiões do Estado. Nesta primeira etapa, que termina na quarta-feira (16), servidores dos Núcleos Regionais de Educação dos municípios de Curitiba (Setor Portão), Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Pato Branco e União da Vitória vão receber a capacitação, oferecida em duas modalidades (presencial e a distância).

Para a secretária de Estado da Educação, Lucia Cortez, os seminários proporcionam um momento para todos os diretores, que têm um papel fundamental na gestão escolar, discutirem e estudarem temas relacionados à administração escolar. “Eles são os responsáveis por aproximar e mobilizar a comunidade para o fortalecimento das instâncias colegiadas, bem como a organização pedagógica, administrativa, financeira e estrutural das nossas escolas”, disse.

METODOLOGIA

Cada grupo terá 25 horas de aulas durante o programa. Em cada encontro cinco temas serão trabalhados: Direito a Educação, Gestão Democrática na Organização do Trabalho Pedagógico, Cultura, Ciência e Educação. A formação, de acordo com a superintendente da Educação, Ines Carnieletto, não só vai fortalecer a gestão democrática das escolas estaduais, como também promoverá a troca de experiência entre os profissionais e a atualização de estudos relacionados aos direitos da educação.

“O seminário oportunizará aos participantes o acesso a diferentes conhecimentos, articulando as reflexões teóricas com as situações cotidianas da escola, a fim de instrumentalizá-los para uma atuação comprometida com a função da escola pública, que é dar aos estudantes o acesso ao conhecimento historicamente sistematizado”, explicou.

META

A formação também está prevista no programa Minha Escola Tem Ação (META), da Secretaria de Estado da Educação, Plano Estadual de Educação e também atende a lei estadual n° 18590/2015, que determina a escolha dos diretores e diretores auxiliares mediante consulta à comunidade escolar por meio de voto por chapa, direto, secreto, igualitário e facultativo. “É um programa que atende especialmente a formação de gestores e que muito tem contribuído para o fortalecimento da gestão e o sucesso dos estudantes das escolas públicas do Paraná”, disse a diretora do Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, Silvia Vieira Dias.