Senador bate boca com internautas por causa de Jean Wyllys

Redação Bem Paraná

Uma discussão envolvendo um político e internautas chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias. Tudo começou quando José Medeiros (Podemos), senador de Mato Grosso, ironizou a renúncia de Jean Wyllys, que desistiu de assumir a cadeira como deputado federal (seria seu terceiro mandado) por conta de uma série de ameaças de morte e casos de difamação.

A briga virtual teve início na sexta-feira (25/01), após Medeiros publicar uma foto do gramado do Congresso Nacional. Na legenda, escreveu: "Tem n inguém aqui hoje essas ameaças tão demais".

Uma internauta, então, comentou a publicação chamando o senador de deprimente. O político respondeu com um gif e um personagem do filme "Os Pinguins de Madagascar."

No sábado, outro internauta entrou na discussão e criticou a postura do senador. “Isso é um vagabundo! Veja o nível do senador da República, respondendo com um GIF dos Pinguins de Madascagar”, escreveu.

Medeiros então deixou a compostura de lado e escreveu: "Vagabundo é seu obstetra, que cortou o cordão umbilical ao invés do seu pescoço".

No dia 31 de janeiro, Medeiros deixará o cargo de senador para assumir cadeira na Cãmara Federal. Ele, inclusive, chegou a ter o mandato de senador cassado pelo TRE do Mato Grosso por suposta graude na convenção partidária, mas o TSE suspendeu a decisão e manteve o parlamentar no cargo.

Na sexta-feira, o político já havia solicitado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal uma investigação sobre as denúncias apresentadas por Wyllys, levantando a possibilidade de "venda de mandato".