Sensação atual do brega, Rodrigo José faz show único em Curitiba nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com sites e Disk Ingresso

Com milhões de visualizações nas redes sociais e participações nos programas mais importantes da TV, Rodrigo José criou uma verdadeira revolução na música “brega” brasileira e surge como uma das grandes revelações do ano, com um show simplesmente contagiante e irresistível. O cantor faz apresentação única em Curitiba, nesta sexta-feira (17), às 20 horas, no Teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo Batel.

Com influência musical que vai desde Elvis Presley e James Brown até Odair José, o cantor radicado em Americana, interior do Estado de São Paulo, não vem sozinho. Traz a Banda “estilosa” Chic 10.

Acompanhado de sua Big Band ele interpreta grandes clássicos populares como “Sorria, Sorria” (Evaldo Braga), “Eu Vou Tirar Você Desse Lugar” (Odair José), “Tenho” (Sidney Magal), “Sem você não viverei” (Ovelha), "Eu não sou cachorro não" (Waldick Soriano), “Garçom” (Reginaldo Rossi) e “Desapareça” (Ronaldo Adriano) e também músicas próprias como “Eu Te Amo” e “Rosana”. Com uma nova roupagem vigorosa e classuda que mistura o blues, o soul e o rock americanos dos anos 70 às canções brasileiras mais populares, ele recriou o estilo com arranjos refinados incluindo trio de metais e backing vocals de tirar o folego. Um verdadeiro banho de loja.

Serviço

17 de agsoto de 2018 (sexta-feira)

Local: Teatro Fernanda Montenegro/Curitiba

Hora: 20 horas