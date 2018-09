Sergio Guizé e Bianca Bin curtem casamento isolados na natureza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se o casamento fictício entre Gael (Sergio Guizé) e Clara (Bianca Bin) na novel "O Outro Lado do Paraíso" passou longe de ter um final feliz, o casamento real entre seus intérpretes parece estar experimentando melhor sorte.

De acordo com o jornalista Léo Dias, os atores teriam se casado em uma cerimônia discreta em meio à natureza e agora estariam morando juntos em um sítio na região de Indaiatuba (SP).

Bianca e Sergio assumiram o namoro em maio, depois de diversas especulações acerca de um possível relacionamento.

No ar na segunda temporada do PopStar, Guizé explicou, em entrevista rápida ao TV Fama, o motivo do isolamento. "Para ser feliz. Estamos felizes", disse o ator.