Série conta com detetive canino e mostra busca por animais desaparecidos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cartazes e mensagens em rede social costumam ser apostas de tutores em busca do pet desaparecido. Mas a difícil missão de encontrar um bichinho ganha um aliado especial: um cão farejador, que age como uma espécie de detetive, à procura de rastros do animal de estimação.

Buscas assim serão mostradas em um docu-reality na TV paga, previsto para estrear em fevereiro.

Com personagens reais, o Radar Pet —produção brasileira da Nacional Geographic— acompanha o dia a dia da Busca Pet, empresa de São Paulo especializada nesse tipo de trabalho.

A equipe é composta por seis humanos e cinco cães. Barão, o líder do time canino, tem mais de 700 buscas bem sucedidas em seu currículo. Irá, sua parceira, é resistente para explorações longas e destaca em buscas rurais. Gugo tem o maior de porte físico do grupo, e Sinatra é o expert na resolução de crimes. Já Sherlock, filho de Barão e Irá, é considerado o estagiário.

A série terá dez episódios, com duração de uma hora cada, compostos por três casos reais de buscas. O programa exibirá cenas do treinamento dos cães de resgate e dará dicas para evitar que o animal de estimação desapareça.

RADAR PET

Estreia: 7 de fevereiro, às 21h, no National Geographic, e às 22h00 no National Geographic Wild, com exibição de um novo episódio por semana. O primeiro episódio estará disponível gratuitamente no canal oficial do YouTube da National Geographic Brasil.

O programa também estará disponível no Nat Geo App, para assinantes.