Série derivada de ‘Treme Treme’ é nova aposta do Multishow

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Chegaram ao fim as gravações da primeira temporada de ‘Baby e Rose’, série com Caíke Luna e Lindsay Paulino que estreia em 12 de novembro no Multishow. Sim, são os mesmos personagens do ‘Treme Treme’, do mesmo Multishow, só que agora à frente de um trabalho próprio. A ideia do programa surgiu devido ao sucesso de Baby Bobolete e Rose no produto original, que levou o canal a fazer uma grande aposta no trabalho de Luna e Paulino, com direito a esquetes e externas, além de viver outros personagens. Temporada em 25 episódios, sob a direção-geral do cineasta Mauricio Eça e produção da Realejo Filmes. O primeiro programa irá ao ar no mesmo dia de estreia da nova temporada do ‘Lady Night’ de Tatá Werneck, como forma de prestígio e também como estratégia para chamar atenção para o investimento. Toda a ação de ‘Baby e Rose’ será concentrada nos tipos feitos pelos dois humoristas, a fim de valorizar o trabalho deles. Prova disso é que só haverá uma participação especial, da cantora Roberta Miranda. Esse derivado de ‘Treme Treme’, de acordo com o Multishow, tem tudo para ficar muito tempo no ar.

Aguarde instruções

De acordo com profissionais da TV Cultura-SP, ouvidos pela coluna, o martelo sobre a programação 2019 só será batido após as eleições. Governo, claro. João Doria x Márcio França. Ganhando um ou outro, entende-se, as mudanças serão inevitáveis.

Palavra dele

No começo de semana, Beto Falcão, personagem de Emílio Dantas em ‘Segundo Sol’, repetiu algumas vezes a expressão “risco de vida” – e não “risco de morte” - ao se referir à personagem de Lucélia Pontes, Jennifer/Emily. Segundo o professor Pasquale, “as duas expressões são perfeitamente possíveis”.

Outra pra pensar

‘Game Of Thrones’, com fim marcado para 2019, faz um barulho absurdo na HBO e nas redes sociais. Porém, na televisão aberta, praticamente foi ignorada. Teve uma pequena exibição no SBT, é verdade, só que não passou disso.

Uma festa

A Endemol Shine certamente será a primeira da lista a conversar com a Record em caso de definição de formato para Sabrina a partir de 2019. Isto segundo integrantes do atual programa da apresentadora.

Voando

A equipe de ‘Os Melhores Anos das Nossas Vidas’ já tem programas prontos para o mês de novembro. Pessoal afinado e “voando” nos trabalhos.

Falta pouco

Tudo indica que é só uma questão de tempo para Letícia Colin pegar uma protagonista com “P” maiúsculo em novelas das 9 na Globo. Faz por merecer.

Bolso

Para a direção da Record, a versão brasileira do ‘All Together Now’ – ‘Canta Comigo’ – se tornou muito mais econômica e eficiente que o extinto ‘Ídolos’. A ideia é que tenha uma vida tão longa quanto o ‘The Voice’ na Globo.

Viver sem ele

Depois de algumas rodadas, constata-se, o fraco campeonato francês não fez falta nenhuma às TVs daqui, em especial, o SporTV. Ano que vem, pelo jeito, deve vir “de graça”.

O que vem aí

Vários autores, em muitos casos, levam até dois anos para encontrar o ponto ideal de suas sinopses e só depois disso entregam o material na Globo. Walcyr Carrasco, porém, conseguiu convencer a Teledramaturgia em tempo recorde, furando fila e assustando a todos. O que será que vem aí? Até porque, não adianta nada rechear algo de estrelas se não houver uma boa história pra contar, caso de ‘O Outro Lado do Paraíso’.

Avaliação

Como sempre acontece, a direção do GNT irá avaliar entre dezembro e janeiro o desempenho de seus produtos para definir a programação 2019. Há uma preocupação com a repercussão do ‘Papo de Segunda’.

Bate – Rebate

‘Um Melhor que o Outro’ é o espetáculo em cartaz, toda quinta-feira, às 20h30, na Casa Aguinaldo Silva de Artes, em São Paulo...

... No palco, Paulinho Serra, Caio Martins, Felipe Ruggeri e Warley Santana.

Cao Hamburger aguarda resposta da Globo sobre projetos para o ano que vem...

.... Após ‘Malhação’, ele poderá fazer uma série.

‘Sem Cortes’, o ‘Vídeo Show’ apresentado por Ricardo Pereira na Globo Portugal, ainda não tem terceira temporada confirmada.

‘Autênticas’, série encabeçada por cantoras sertanejas, chega em novembro ao GNT...

... Paula Fernandes é uma das focalizadas ...

... Durante quase quatro meses, ela teve sua rotina acompanhada, dentro e fora dos palcos.

Fora de ‘Poliana’ e ainda cumprindo licença-maternidade, Milena Toscano já se jogou em alguns trabalhos...

... Ainda este ano, ela espera anunciar acerto com outra emissora de TV.

A quarta edição do Rio Web Festival, dedicado a premiação de webséries, acontece entre os dias 15 a 18 na Cidade das Artes...

...A produção ‘Underland’, da atriz Ariane Rocha, concorre como Melhor série.

C´est fini

Dentro da Globo há quem aposte na volta de João Emanuel Carneiro para a faixa das 19h, horário do seu primeiro trabalho solo, ‘Da Cor do Pecado’, em 2004, e até hoje uma das novelas mais vendidas no mercado internacional. Se isso de fato acontecer, a fila das nove da noite poderá apresentar mais uma novidade. E por chega. Amanhã tem mais. Tchau.