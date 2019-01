Série Local na TV

Maurício Carraro | miaucarraro@yahoo.com.br

Estreou nesta segunda, a série “Contracapa”. Será exibida todas as segundas feiras, nos canais TV Brasil e TV Educativa Paraná. Trata dos bastidores da notícia a partir do jornalismo investigativo, sobre a corrupção no Brasil. Filmada em Curitiba, trás no elenco vários atores bem conhecidos aqui da terrinha. Recomendo!

Notícia Boa e Notícia Ruim

Finalmente a Yellow trouxe a Curitiba suas bikes e patinetes para locação. O lado ruim é que duas já foram roubadas na primeira semana. De fato, o ruim do Brasil são os brasileiros. Aliás, falando em bicicletas, nossa cidade carece muito de mais e melhores ciclovias.

Palco Flutuante da Ópera

Parabéns aos responsáveis pela programação musical do Palco Flutuante da Ópera de Arame. Só música da melhor qualidade. Neste final de semana, teremos de Jazz, MPD, Surf Music a música cigana e Blues. Vale a pena conferir!

