Série Música de Câmara fará última apresentação de 2018

O público terá a sexta e última oportunidade para assistir no dia 7 de novembro (quarta-feira), às 20h30, à Série Música de Câmara, projeto dos músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná. Música de Câmara é aquela peça composta para pequenos grupos, geralmente de três a oito pessoas, adequada para um pequeno teatro ou aposento.

Em 2018, os músicos já apresentaram cinco concertos neste estilo no Guairinha (Auditório Salvador Ferrante).

O programa inclui duas obras: Terzetto, de Antonín Dvorák, que será executada pelos músicos Moisés Neves da Silva, Caik Rodrigues da Silva e Carlos Tavares, e o Quinteto de Sopros, de Carl Nielsen, apresentado pelos músicos Fabricio Ribeiro, Marcos Vicenssuto, Marcelo Oliveira, João Vitor da Silva Junior e Fábio Jardim.

A peça Terzetto foi escrita em 1887 originalmente para o violinista Jan Pelikan e seu aprendiz, Josef Kruis, que havia alugado um quarto no apartamento onde a família do compositor, Dvorák, morava. A peça exige dois violinos e uma viola, uma combinação um tanto incomum para um trio de cordas, que normalmente combina os violinos com o violoncelo. No entanto, a criatividade de Dvorák na parte da viola, instrumento tocado por ele, compensou a ausência de instrumentos com sons mais graves na música.

O Quinteto de Sopros que será apresentado no último concerto da Série Música de Câmara foi escrito pelo dinamarquês Carl Nielsen entre 1921 e 1922. Os instrumentos que compõe a obra são a flauta, o oboé, a clarineta, o fagote e a trompa, uma combinação que não facilita a vida de nenhum compositor.

Como cada um desses instrumentos possui uma identidade sonora muito expressiva, Nielsen optou por assumi-las e é claramente perceptível na música o momento em que um instrumento interrompe o outro.

Assim como no Terzetto, o Quinteto foi originalmente escrito para músicos amigos do compositor, o que faz com que a parte de cada instrumento tenha sua própria personalidade, inspirada nos amigos de Nielsen.

Com duração aproximada de uma hora, o concerto do dia 7 encerra a Série Música de Câmara 2018, uma iniciativa dos músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná e do maestro-titular Stefan Geiger.

Esta temporada marcou a volta da música de câmara para a OSP, um estilo que a orquestra pretende manter na programação para as próximas temporadas.

Serviço: Série Música de Câmara 2018 – último concerto.

Dia 07 (quarta-feira).

Horário: 20h30.

Local: Auditório Salvador Ferrante – Guairinha – Rua XV de Novembro, 971 – Centro – Curitiba – Paraná.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).