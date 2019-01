Série que já teve Meghan Markle como estrela ganhará temporada de despedida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Suits", que já foi protagonizada pela mulher do Príncipe Harry, Meghan Markle, 37, acaba de ser renovada. De acordo com a revista Variety, a nona leva de episódios deverá chegar às plataformas entre o final deste ano e o começo do ano que vem.

Nos Estados Unidos, a oitava temporada ainda está em andamento, na metade. A emissora que tem os direitos de transmissão é a USA.

Markle, em 2011, era uma das estrelas da série e interpretava a técnica jurídica Rachel Zane. A trama gira em torno do dia a dia de advogados poderosos. Recentemente, ela recebeu uma proposta milionária para aparecer por dois minutos de novo na série.

"Embora saiba que não é verdade, parece que foi ontem que a USA se arriscou com o primeiro piloto de um roteirista sem experiência", publicou o criador, Aaron Korsch, em clima de despedida. "Eu preciso agradecer a todo mundo na emissora e no estúdio por sua dedicação e apoio através dos anos. Também ao nosso excepcional grupo de roteiristas, atores e profissionais. Por fim, preciso agradecer aos fãs que ficaram com a família 'Suits' na riqueza e na pobreza", concluiu.