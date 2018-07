Sertanejo Mariano faz um mês de namoro com Carla Prata

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Mariano, 31, da dupla Munhoz e Mariano, e a ex-bailarina do Faustão Carla Prata, 36, completaram um mês de namoro nesta quinta-feira (12), com declarações nas redes sociais. "Prometo te fazer a mulher mais feliz do mundo", afirmou ele em sua conta no Instagram.

"Obrigado por trazer de volta o brilho nos meus zóioooo. Quem diria que ia render tanto, né, preta. São 30 dias que parecem 30 anos. Hoje, unicamente hoje, porque o ontem já foi e o amanhã a Deus pertence! Feliz um mês de namoro porque ocê ajeitou um caboclo bão", escreveu ele, brincando com sotaque caipira.

Carla foi mais sucinta: "Sobre dar cor a minha vida...", escreveu ao lado de uma foto do casal.

Carla, que terminou um relacionamento de quatro anos em dezembro do ano passado, já participou do Domingão do Faustão como apresentadora, no quadro do concurso Bailarina do Faustão, em que jurados viajavam pelo país selecionando novas dançarinas. Em 2015, também participou do programa A Fazenda 8 (Record).

Já Mariano faz dupla com o amigo Munhoz há mais de dez anos, tendo como principal hit a música "Camaro Amarelo", lançada em 2012. Na época, ela foi a mais visualizada no YouTube, no Brasil, com mais de 37 milhões, passando o fenômeno mundial "Gangnan Style", de PsyPsy.