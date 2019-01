Sesc da Esquina recebe Festival Paranaense de Xadrez Rápido e Relâmpago

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No próximo fim de semana, o Sesc da Esquina vai sediar o Festival Aberto Paranaense de Xadrez Rápido e Relâmpago. O evento é organizado pela Federação de Xadrez do Paraná (FEXPAR) e conta com o patrocínio da Copel Telecom.

São esperados cerca de 150 enxadristas para a competição. Já estão confirmadas as presenças dos Grandes Mestres Jaime Sunye Neto, Everaldo Matsuura, Alexandr Fier, Krikor Mekhitarian, Andrés Rodriguez e Alejandro Hoffman, além de Mestres Internacionais e Mestres FIDE (Federação Internacional de Xadrez).

“Apoiar um grande evento como esse não só consolida o Sesc PR como um dos maiores incentivadores do xadrez no estado, como também proporciona à comunidade local um espetáculo para os admiradores da modalidade, pois dos 14 Grandes Mestres brasileiros da história do esporte, quatro estarão presentes no festival”, afirma o gerente de Esporte e Lazer do Sesc PR, Lucas Chaves.

O torneio vai reconhecer os campeões das categorias sub 08, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, sênior (maior de 55 anos), veterano (maior de 65 anos), absoluto e feminino. Ao todo, serão R$ 15 mil em prêmios. Os mais bem colocados serão classificados para os campeonatos brasileiros de xadrez rápido e relâmpago.

As principais partidas serão transmitidas ao vivo pelos sites chess24.com e followchess.



Programação

No sábado (19) serão realizados os confrontos do xadrez rápido. Cada partida terá duração máxima de 40 minutos. Serão 7 rodadas, com previsão de início às 14h30 e término às 22h.



No domingo (20) será a vez da modalidade relâmpago. Cada jogo tem duração de até dez minutos. Serão 11 rodadas, com previsão de início às 9h e encerramento às 12h.



As inscrições dos atletas podem ser realizadas no site fexpar.com.br



Serviço

Festival Paranaense de Xadrez Rápido e Relâmpago

Data: 19 e 20 de janeiro de 2019

Local: Sesc da Esquina – Rua Visconde do Rio Branco, 969, Curitiba - PR