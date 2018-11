SESC da Esquina recebe o espetáculo ‘Quando se Calam os Anjos’

Da redação

Nesta quarta-feira (10), às 20h, a Curitiba Companhia de Dança, uma das mais respeitadas escolas de dança do Brasil, se apresenta no SESC da Esquina, no centro de Curitiba, com o espetáculo ‘Quando se Calam os Anjos’.

A obra, que conta com a direção geral de Nicole Vanoni e coreografia de Airton Rodrigues, leva para o palco questões cênicas e dramatúrgica, realçando um universo pós-moderno virtual, em que os encontros são marcados pelo descaso com o outro e pela falência do ser humano.

As cenas, criadas com jogos de luz, sons e movientos, ajudam a construir a dramaturgia, que por sua vez aposta na ironia, inquietude e na sensualidade, utilizando a fisicalidade dos corpos como poesia.

Curitiba Companhia de Dança convida Balé Teatro Guaíra

Na data, a Curitiba Companhia de Dança também convida o Balé Teatro Guaíra para se apresentar com o espetáculo ‘Super Natural’, que conta com a direção de Cintia Napoli.

A mostra, que é um fruto de um intercâmbrio entre o Balé e o sul coreano Jae Duk Kim, permeio o sentido das palavras foco, concentração e alma. A coreografia, que traz uma breve amostra da linguagem artística do líder do renomado grupo de dança contemporânea Modern Table, revela características singulares, com uma dança ritualística e contemporânea, sempre em consoância com a trilha sonora composta pelo próprio coreógrafo, e resultando em uma experiência estética ímpar e uma hibridização de corpos brasileiros com a influência da cultura oriental.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do SESC da Esquina (R. Visc. do Rio Branco, 969 – Centro) e saem por R$20.

Serviço:

Curitiba Companhia de Dança ‘Quando os Anjos se Calam’

Onde: Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969 - Centro)

Quando: Quarta-feira (10) - 20h

Quanto: R$20

