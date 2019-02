Sessão do Senado para escolher presidente é retomada

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pouco mais de 13 horas depois que o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) suspendeu a sessão de sexta-feira (1º), que teve cinco horas de manobras regimentais, bate-bocas e até o "roubo" da pasta de condução dos trabalhos, o senador José Maranhão (MDB-PB), o mais velho da cada, com 85 anos, retomou os trabalhos.

A sessão começa com debates sobre a decisão que o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, tomou nesta madrugada, anulando a manobra do plenário do Senado pelo voto aberto na eleição para a presidência da Casa e determinou que a votação seja secreta.

Até o momento, foram registradas as candidaturas dos senadores Fernando Collor (PROS-AL), Angelo Coronel (PSD-BA), Regugge (sem partido-DF), Alvaro Dias (PODE-PR) e Major Olímpio (PSL-SP).

Os dois principais adversários, Renan Calheiros (MDB-AL) e Davi Alcolumbre ainda não fizeram seus registros, assim como Esperidião Amin (PP-SC). O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) desistiu de se lançar candidato ainda na sexta-feira.