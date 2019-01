Sete presos fogem da carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos

Redação Bem Paraná com Rede News 24 Horas

Sete presos fugiram da carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) nesta manhã de sexta-feira, 11. Segundo as informações, agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) foram chamados, por volta das 5h30, para atender a ocorrência.

Na vistoria das celas, foi constatado que os presos serraram dois palitos da grade da porta e junto com outros 4 presos que ali estavam alojados, saíram para o corredor da galeria. Uma corda improvisada com cobertores amarrada a uma janela, conhecida como 'tereza', foi usada pelos fugitivos para alcançarem o pátio interno da unidade e assim fugir.

No momento da fuga a equipe Policial de plantão conseguiu deter dois presos dentro da galeria e outros dois no pátio da delegacia. Ainda conforme as informações da equipe, para evitar a fuga foi utilizada munição anti-motin. Dois presos ficaram feridos e a equipe do SAMU foi acionada para prestar apoio.