Setembro tem Desafio das Blogueiras em edição especial no PolloShop

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O mês de setembro será recheado de novidades nas redes sociais do PolloShop. Até o dia 21 deste mês, acontece mais uma edição do Desafio das Blogueiras. E, desta vez, a competição será surpreendente: nas buscas dos melhores looks, vão participar as blogueiras Thais e Sabrina, do badalado Blog Coisas de Diva, duas clientes do PolloShop, selecionadas pelo Instagram por meio de uma seleção promovida pelo shopping, e duas participantes portadoras de necessidades especiais, com síndrome de Down.

Nesta primeira semana já foram divulgadas, nas redes sociais oficiais do Pollo no Facebook e no Instagram, as participantes deste desafio e como serão as regras da competição. As meninas serão separadas em duas equipes, que irão participar de um divertido jogo de mímica. As ganhadoras acumularão créditos que serão válidos para conquistar os looks nas lojas do shopping. Com os looks montados, as meninas irão desfilar, mostrando o visual produzido com peças das lojas do Pollo. A equipe que receber mais comentários nos posts de seus looks nas redes sociais do shopping será a campeã. O resultado será divulgado no dia 21 de setembro.

De acordo com a coordenadora de marketing do PolloShop, Andréa Higashiyama, a ideia é promover ainda mais interação nas redes sociais do shopping. “Além de contarmos com a participação das meninas do Blog Coisas de Diva, teremos as participações especiais dessas duas clientes do Pollo, que já interagiam com os nossos perfis nas redes sociais, além da participação das queridas meninas com síndrome de Down, mostrando que, aqui no Pollo, temos moda, estilo e inclusão. Será um mês bem agitado em nossas redes”, afirma. As competições podem ser conferidas nas páginas oficiais do Pollo no Facebook e Instagram.



Serviço:

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Facebook e Instagram: PolloShop