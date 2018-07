Setor de material de construção realiza rodada de negócios em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Nem tudo, contudo, é desgraça. Alguns setores sentem uma reação nos últimos tempos. As vendas de materiais de construção nos primeiros seis meses do ano tiveram crescimento, ainda que tímido. A alta em relação ao primeiro semestre de 2017 foi de 3%. Nos últimos 12 meses, o desempenho foi de 6% positivo. Buscando manter a recuperação nas vendas registradas no período, comerciantes de Curitiba, região e litoral paranaense se reuniram durante dois dias com representantes de marcas fornecedoras buscando melhores negociações para estoque de final de ano.

Promovido pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Curitiba, região metropolitana e litoral (Acomac Grande Curitiba), o encontro na terça-feira e ontem na forma de uma Rodada de Negócio esteve na quarta edição no Sebrae/PR, na capital paranaense. Um estande com produtos foi montado no local.

Foram 18 expositores que ofereceram seus produtos e serviços aos compradores das lojas com condições exclusivas para os dias do evento. A expectativa era de participação de mais de 120 lojistas. “A expectativa é de crescimento no volume de negócios em, pelo menos, 20% em relação 2017, quando a Rodada já foi muito movimentada. Percebemos que ano a ano, as indústrias têm trazido oportunidades melhores para os lojistas. Isso faz com que este seja um evento bastante atrativo para o setor”, afirma presidente da Acomac Grande Curitiba, Rafael Gipiela.