Sevilla recusa parcelamento do Corinthians, e Arana fica mais distante

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Guilherme Arana ficou mais distante de retornar ao Corinthians. O Sevilla recusou a proposta de parcelamento do time de Parque São Jorge em reunião decisiva nesta quarta-feira, na Espanha.

Os clubes entraram em consenso em relação ao valor: 8 milhões de euros (R$ 34,3 milhões) por 90% dos direitos econômicos do jogador.

Nos bastidores do clube paulista há quem acredite que o clube espanhol faz uma espécie de "jogo de paciência" e que Arana ainda pode retornar ao Corinthians antes do fechamento da janela de transferências da Europa.

Os valores discutidos e recusados na última reunião entre Corinthians e Sevilla são mantidos em sigilo, mas inicialmente o clube paulista fez uma proposta para pagar os 8 milhões de euros em quatro anos e sem entrada. O Sevilla, por sua vez, pediu o pagamento em dois anos e com entrada imediata.

Vale lembrar que Arana foi comprado pelo clube espanhol pelo valor de 10 milhões de euros (R$ 38,8 milhões na cotação do começo de dezembro de 2017). O Corinthians ficou com 50% do valor na ocasião.

A inclusão do atacante Gustavo Mantuan chegou a ser cogitada pelo Sevilla no negócio, mas rapidamente rejeitada pelo Alvinegro pois o meia recém-promovido ao sub-20 é considerado muito promissor. Em 2018, por exemplo, o irmão do volante Mantuan que já atua no profissional do Corinthians e foi emprestado a Ponte Preta, fez uma grande temporada no sub-17, com direito a gol do meio-campo e de bicicleta.