Sevilla vence reservas do Barcelona na Copa do Rei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona poupou Lionel Messi e praticamente todos os titulares do duelo desta quarta-feira (23), o que deu a chance do reforço Kevin-Prince Boateng estrear pelo clube já como titular. Porém, o Sevilla contou com dois gols no segundo tempo e venceu o Barça por 2 a 0, em casa, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Sarabia e Ben Yedder marcaram para os mandantes.

Com o triunfo, o Sevilla tem vantagem para a partida de volta e pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim avança às semifinais. A partida, no Camp Nou, será na próxima quarta-feira (30).

No duelo desta quarta, Boateng tentou mostrar serviço em sua estreia jogando como centroavante, mas não assustou o gol do Sevilla. O primeiro tempo, inclusive, terminou sem gols. Malcom teve boa chance, mas bateu para fora após limpar o goleiro Soriano.

O jogo mudou na etapa final. Aos 12 minutos, Promes chegou à linha de fundo e cruzou da esquerda para Sarabia, que bateu de primeira na segunda trave e abriu o placar para o Sevilla.

Pouco depois, o técnico do Barça, Ernesto Valverde, colocou Suárez e Coutinho nos lugares de Boateng e Malcom, respectivamente, mas não adiantou.

Mais tarde, o Sevilla sacramentou a vitória com Ben Yedder. Aos 30 minutos, foi a vez de Banega cruzar da esquerda, e o camisa 9 completou livre para o gol.

Guilherme Arana, que está na mira do Corinthians, entrou na reta final do segundo tempo no lugar de Escudero. O lateral pode ter feito o último jogo dele pelo Sevilla.

As duas equipes voltam a campo no fim de semana. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Girona no domingo (27), enquanto o Sevilla recebe o Levante no sábado (26).