Sexta-feira haverá o mais longo eclipse lunar do século, com a Lua de Sangue

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta sexta-feira (27), haverá o mais longo eclipse lunar do século. Será 1h42 de fase total, ou seja, o satélite ficará inteiro "escurinho", acompanhado de um fenômeno chamado "Lua de sangue". Esse fenômeno, que dá à Lua um tom avermelhado. No eclipse, Sol, Terra e Lua ficarão alinhados, e a Terra bloqueará a passagem dos raios solares até o satélite. A forma como as cores são "desviadas" ao passar pela atmosfera e a posição dos astros criarão o tom vermelho da Lua de Sangue.

Na região de Curitiba, a previsão é de que a lua apareça a partir das 17h47. Resta saber se o céu da região estará limpo, para que os interessados possam apreciar o fenômeno lunar.

Para entender a "Lua de sangue" é importante saber como os raios solares se comportam na atmosfera. A luz solar é a soma de todas as cores. Quando essa luz chega na camada de ar da Terra, cada cor se espalha de uma forma. Vale lembrar da sequência de cores do arco-íris: violeta,anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. As cores da luz do Sol são afetadas de maneira diferente. A luz mais azul é muito mais afetada, mais espalhada à medida que vai passando.

Por isso, da Terra o céu é azul. A cor azul se "espalhou" por toda a atmosfera. A percepção dos olhos também influencia. Há mais facilidade para perceber o azul e o verde. Por isso, o céu é azul para nós. Nesse caso, tem a ver com a nossa fisiologia também.

O eclipse no Brasil

O eclipse começa às 16h30, mas a Lua não terá nascido no Brasil ainda. A partir das 17h15 ela aparece no Recife, a capital brasileira com mais tempo para admirar a fase total, que termina às 18h13 minutos. A parcial, quando a Lua está só um pedaço coberta pela sombra, ocorre até 19h19 e poderá ser vista em todo o país.

Para observar, a melhor saída é ir para um lugar aberto e o mais perto da costa do Brasil possível. Vale checar o horário que nasce a Lua em cada região e ver qual será a janela de tempo para apreciar. Em Curitiba, a lua aparece a partir das 17h47.

Um ponto positivo do eclipse da Lua é que, ao contrário da versão solar, não é necessário um óculos especial para admirar. Vale conseguir um binóculo ou uma luneta. O melhor é ir logo na hora que a Lua nascer na cidade, assim dá para aproveitar a versão de sangue.