Shed Curitiba completa 4 anos e começa julho com labels de sucesso

Redação Bem Paraná, com assessoria

Na última semana, a Shed Western Bar Curitiba completou 4 anos na capital paranaense. A festa contou com show da dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo, além de um decoração especial e performance com bailarinas.

Ainda em clima de comemoração, a Shed tem uma agenda recheada de atrações nesta semana. Na quinta-feira (05), a label Sem Neurose traz o grupo Haikass em uma noite inédita de rap nacional. A entrada custa R$25 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/812074542515273/.

Já na sexta-feira (06), é a vez da festa Bien Louca Junina, com decoração típica do mês de julho e a dupla Wesley e Henrique agitando a noite. A entrada custa R$25 unissex até 00h30. O fim de semana termina com muito funk na festa I Love Funk, que promete resgatar sucessos e clássicos do ritmo, misturados com as músicas mais atuais do momento. No sábado (07), a entrada custa R$30 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/159881788064502/.

Reservas na Shed Western Bar Curitiba podem ser feitas pelos telefones (41) 3022-7700 ou (41) 99166-6677. Mais informações sobre a programação pelas redes sociais da Shed (Facebook e Instagram) ou nos eventos oficiais.

AGENDA:

05.07 | Quinta-feira | Sem Neurose

Haikass

Tiago Henrique

R$25 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/812074542515273/

06.07 | Sexta-feira

Wesley e Henrique

R$25 unissex, até 00h30



07.07 | Sábado | I Love Funk

Wesley Bachega

Vitor Fontana

R$30 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/812074542515273/

Serviço:

Shed Western Bar

Rua Bispo Dom José, 2258, Batel – Curitiba-PR

Quintas e Sextas das 23h às 05h e Sábados das 22h30 às 05h.

www.shedbar.com.br/curitiba

Facebook: www.facebook.com/shedbarcuritiba

Instagram: www.instagram/shedbarcuritiba