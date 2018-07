Sheridan's tem clássicos do rock no sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

A noite é de clássicos do rock no sábado (7/7) do Sheridan's irish Pub. As bandas Asgard, Double Deck e Bad Hotel agitam o fim de semana interpretando grandes nomes do gênero, do hard rock ao punk britânico. A casa abre às 18h e tem entrada liberada até 20h. Após, R$ 10.

Bad Hotel abre a noite, interpretando Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers e Rage Against the Machine, entre outros, além de músicas próprias. Na formação, nomes conhecidos da noite curitibana: Beto Katz no vocal e baixo, Thiago Filla na voz e guitarra e Rogério Gabardo na bateria. Em seguida, Asgard apresenta suas versões de bandas como Nazareth, Europe e Lynyrd Skynyrd, valorizando o hard e heavy rock. Depois, Double Deck tem seu repertório com destaques dos anos 80, em especial, bandas britânicas que marcaram o pós punk: Midnight Oil, The Cure, Talkig Heads e The Clash são alguns dos destaques.

Data: sábado, 7 de julho

Horário: a casa abre às 18h

Entrada: livre até 20h, após R$ 10

Endereço: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br