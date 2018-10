Shinobi Spirit deve levar 20 mil pessoas ao Paraná Club neste fim de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

Vinte mil pessoas devem participar da 22ª edição do Shinobi Spirit, em Curitiba, neste final de semana. Entre os convidados estão a dubladora Marisa Leal, que foi criadora da voz do Baby da Silva Sauro, da Família Dinossauro. O Shinobi Spirit acontece semestralmente em Curitiba, desde 2009, e reúne fãs de personagens de games, filmes, entre vários outros.

Uma das etapas eliminatórias do campeonato mundial de cosplay, World Cosplay Summit, será realizada durante esta edição na capital paranaense. As próximas etapas serão realizadas em São Paulo e no Japão. A programação conta ainda com Matsuri Dance, concurso de karaokê, palestras, além de várias atrações.

O Shinobi Spirit será realizado no Paraná Clube da Avenida Kennedy, 2377, no bairro Água Verde, em Curitiba. Os ingressos custam a partir de R$ 25. O evento acontece neste sábado (6) e domingo (7).