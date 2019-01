Shopping de Curitiba oferece 'Férias nas alturas'

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Esportes radicais, muita diversão e aventura durante as férias no ParkShoppingBarigüi que inaugura o Climb Up. A atração reúne um incrível escorregador, circuito de arvorismo e escalada temática que, no ponto mais alto, chega a sete metros de altura. São mais de 20 desafios lúdicos e temáticos com diferentes graus de dificuldade para diversão de crianças e adultos. As melhores férias em família acontecem no PKB.

Para começar a brincadeira e garantir uma aventura sem medo, é preciso vestir os capacetes e os acessórios de proteção. Até 10 de março é possível enfrentar os desafios verticais com escaladas em parede de corda, paredões e labirintos em diferentes atividades. Neste ano, a atração ganhou novos desafios temáticos de escalada como as paredes de Tijolos e Prédio, além das paredes já conhecidas. O PKB Climb Up também conta com o desafio de equilíbrio na escalada caracol que, a cada passo, o participante chega a um nível diferente para um salto final - sempre em segurança.

Já o circuito de arvorismo conta com dois percursos: Arvorismo infantil com quatro pontes e altura de dois metros para crianças a partir de 4 anos e o Arvorismo Aventura que conta com cinco pontes na altura de quatro metros para todas as crianças maiores de 1,20 metro de altura - que consigam segurar o cabo de segurança.

Além de uma divertida brincadeira em família, a atração auxilia no desenvolvimento físico, motor, psicológico e na possibilidade de socialização entre os pequenos. Toda família está protegida com o sistema internacional de segurança automático, o Trublue, que possui equipamento projetado para garantir a segurança dos aventureiros. O sistema garante aterrissagem tranquila de todos os participantes com até 120 quilos.

A atração no ParkShoppingBarigüi funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12h das 21h30, aos sábados, das 10h às 21h30, e domingos e feriados, das 14h, às 19h30. O passaporte custa R$ 35 por 20 minutos; R$ 50 por meia hora e 60$ por 40 minutos, com o qual será possível desbravar todas as atividades do PKB Climb Up.