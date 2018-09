Shopping de Curitiba terá `esquenta` para Shinobi Spirit neste fim de semana

Redação Bem Paraná

A 22ª edição do Shinobi Spirit acontecerá nos dias 06 e 07 de outubro na sede do Paraná Clube da Avenida Kennedy, Água Verde, mas quem não aguenta mais esperar poderá conferir um `esquenta` neste sábado (22) no Shopping Ventura (antigo Shopping total), das 14 horas às 18 horas. O evento contará com apresentações de kpop, cosplays e diversas brincadeiras.



O espírito do Shinobi - O Shinobi Spirit é um evento de cultura pop que acontece semestralmente em Curitiba, desde 2009. O londrinense Rogério Ramos, de 30 anos, diretor do megaevento, foi o criador da ideia que começou no Ópera 1, quando era técnico de som. “Começamos a organizar festival de música japonesa pop o “Gaijin no Fest”, com um videogame, concurso de cosplay, bem simples, com 400 pessoas participantes”, recorda o empreendedor que hoje faz parcerias com organizações do setor Público e Privado, a fim de difundir e expandir a cultura e entretenimento para diversas camadas sociais.



“Apesar da grandiosidade do Shinobi Spirit, o grande objetivo é reunir os jovens, especialmente os da faixa de 15 a 25 anos, nosso público potencial, para trocar experiências, fazer novas amizades, num ambiente divertido, que pode ir ou não caracterizado, que toda a família tenha opções de entretenimento e imersão na proposta”, detalha Rogério.



SERVIÇO:

Shinobi Spirit – 22ª edição

Data: 06 e 07 de outubro

Local: Paraná Clube da Avenida Kennedy, 2377 – Água Verde

Ingressos e informações no site: https://www.sympla.com.br/22-shinobi-spirit__310523