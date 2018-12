Shopping monta game gigante de Natal

Da redação

Não há quem não pare para olhar ou se arrisque a participar no videogame de Natal do Shopping Curitiba. Em formato de piano, com uma tela de sete metros e escadaria em LED, a brincadeira musical gratuita vem conquistando crianças e adultos todos os dias.

O funcionamento do jogo é similar ao icônico Guitar Hero, série popular que tem o videogame game musical como tema principal. A dinâmica é simples: os participantes devem ajudar o Papai Noel a enfeitar uma árvore de Natal. Em uma tela touch, os interessados escolhem a quantidade de jogadores (1 a 6), uma canção natalina (são 10 opções) e está tudo pronto para começar a brincadeira.

“A brincadeira está atraindo centenas de participantes por dia. A magia do Natal, junto com interação e desafio, encanta e diverte todas as idades”, conta Manuela Lopes, coordenadora de marketing do Shopping Curitiba.

A atração, gratuita e aberta ao público, fica disponível até dia 24 de dezembro na Praça de Eventos do Shopping Curitiba (piso L2). De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. Com exceção do dia 24/12, que vai funcionar até 18h.