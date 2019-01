Da Redação

O fim de semana também tem mais atrações voltadas para as crianças nos shoppings, com colméia gigante e aventura. No Ventura Shopping, no bairro Portão, até o dia 24 de fevereiro, o brinquedo Colmeia de Bolinhas oferece diversão no verão.

Torres, escorregadores, tobogãs e mais de 300 mil bolinhas pretas e amarelas formam a Colmeia e oferecem diversão para os pequenos aproveitarem à vontade. O brinquedo tem funcionamento diário com valor de R$ 20 por período de 15 minutos e mais R$ 1 por minuto adicional. Crianças de até três anos não pagam e a entrada só é permitida com acompanhamento de pais ou responsáveis, pagantes.

O Shopping Jardim das Américas também tem uma atração especial: Exploradores de Aventuras, com atividades radicais e lúdicas do dia 11 de janeiro a 3 de fevereiro. Na Bicicleta, os participantes terão que pedalar o mais rápido possível, atingindo o caminho da trilha antes do companheiro; tem ainda o Tiro ao Alvo – com arco e flechas de ventosas; Mini Escalada; Mini Tobogã - depois de passar pela escalada, é só atravessar a ponte e escorregar, chegando até a Piscina de Bolinhas, onde os pequenos terão que encontrar os peixinhos e colocar no cesto. E, para completar, Mesa de Atividades, com oficina de nós (nó de marinheiro).

O circuito é indicado para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos podem entrar acompanhados de um responsável). A inscrição custa R$ 5,00. A atração estará na Praça de Eventos, no 2º Piso.

Para as férias de verão, o Shopping Jardim das Américas também inovou e vai surpreender as novas famílias que têm os filhos de quatro patas, com um divertido Minicircuito Pet que renderá muitas fotos (não terá custo).