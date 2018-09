Show da Praça Só para Maiores acontece em Curitiba e em Campo Largo

Redação Bem Paraná

Nesta quinta-feira (20) a turma da 'Praça é Nossa' desembarca em Curitiba. No dia 20 o show é no Curitiba Comedy Club, às 21h, na capital. No dia 21 a apresentação acontece Espaço de Eventos da Klein Brewhouse, na cidade de Campo Largo, a partir das 21h.

A equipe da 'A Praça é Nossa' passa a levar seu formato para apresentações ao vivo, ou seja, o neto do dono do banco mais famoso do Brasil, Marcelo de Nobrega, apresenta seu elenco um pouco mais apimentado, O Show da Praça “Só para Maiores”. O formato permanece original, um banco no centro do palco, onde o protagonista Marcelo de Nobrega fica sentando durante todo o show e recebe ilustres comediantes.

Os humoristas presentes são: Marlei Cevada com seus personagens “Sangue” e a espevitada “Nina”. Raphael Carvalho, o Mané Marreco com seu personagem carioca “Malandro” e para completar o elenco, o convidado da noite, o comediante paranaense Hallorino Jr.

Os ingressos/reservas para o show de Curitiba estão sendo vendidos por telefone: (41) 3018-0474 ou pelo site: www.curitibacomedyclub.com.br/events/90/a-praca-e-nossa-so-para-maiores-convidado-especial-hallorino-jr/. Para a apresentação de Campo Largo, os ingressos estão à venda nos pontos físicos: Lojas Spack, Klein, Tróppel, Manzatti Bikes e Motos, Flash, Fotolip, Posto Grid, Posto Idaza e também pelo site: https://www.sympla.com.br/show-da-praca-so-para-maiores-campo-largo__351655.