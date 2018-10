Show de Angela Maria e Nelson Gonçalves ganha álbum após 40 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angela Maria e Nelson Gonçalves fizeram um show em São Paulo em julho de 1978 e 40 anos depois o registro dessa apresentação chega ao público de maneira oficial.

A primeira edição do álbum "Angela Maria & Nelson Gonçalves Ao Vivo" foi anunciada pela gravadora Nova Estação no início do ano, meses antes da morte da Rainha do Rádio, ocorrida no sábado (29).

Uma gravação pirata do show circulou no início dos anos 2000, mas sem autorização de Angela Maria e dos herdeiros de Nelson Gonçalves.

Angela Maria sempre foi uma grande vendedora de discos. Uma das poucas estrelas da era do rádio a gravar até os anos 1990, quando lançou "Amigos". A cantora entrou nos estúdios novamente em 2009 para gravar "Eu Voltei".

No ano passado, a Rainha do Rádio gravou seu último álbum, com canções de Roberto e Erasmo Carlos.