Show do Queen no Rock In Rio vira um dos temas abordados em livro de jornalista brasileira

Redação Bem Paraná com assessoria

Todos os dias algo incrível acontece, seja bom ou ruim. Invenções, novas conquistas, descobertas, nascimentos e infelizmente, mortes, guerras e até desastres naturais. Seja lá o que for, se há vida, há movimento e história. E no Brasil não poderia ser diferente. Muito do que usamos e conhecemos hoje, nasceu bem aqui, em terras tupiniquins. A jornalista Valentina Nunes apresenta em sua obra, 365 dias que mudaram o Brasil, publicada pela Editora Planeta, uma extensa pesquisa sobre fatos cruciais que mudaram a vida da população.

Com explicações simples e linguagem envolvente para qualquer tipo de leitor, os capítulos são separados por meses e, em cada um deles, a organização acontece a partir dos dias do mês. Assim como o título sugere, cada dia equivale a um acontecimento relevante da história brasileira.

Os 365 dias são marcados por eventos que vão do futebol às guerras civis e desastres universais, como por exemplo, o dia 02 de setembro de 2018 que será lembrado por cinzas, fuligens e lágrimas com os 20 milhões de itens do quinto maior acervo do mundo, consumidos pelo fogo no prédio bicentenário do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Múmias egípcias e o mais antigo fóssil humano das Américas, encontrado no Brasil, com cerca de 12 mil anos e batizado de “Luzia”, foram extintos em poucas horas.

Valentina Nunes relata outros grandes episódios que jamais serão esquecidos. Em 2 de outubro de 1992, São Paulo foi palco do maior massacre do sistema penal brasileiro, no qual 111 presos foram assassinados pelo Estado no Carandiru. Mesmo com o maior julgamento da história do Brasil, nenhum dos envolvidos nas mortes foi preso. Após dois anos, o complexo foi desativado e hoje o terreno abriga o Parque da Juventude, local de referência para jovens que buscam cultura, lazer e esporte.

Mas nem só de tragédias são feitas as nossas memórias. Em 1972, o engenheiro José Braz Araripe juntamente com Fernando Iehly de Lemos inventaram o que permitiria aos motoristas dirigirem sem precisar pisar na embreagem para trocar as marchas: o câmbio automático. O projeto foi concluído em 1932 e apresentado à General Motors em sua sede em Detroit, nos Estados Unidos, já que não haviam montadoras de automóveis em território nacional.

Tantas outras histórias são detalhadas no livro: invenções de Santos Dumont, os eventos de fé, como a primeira missa, a santificação de José de Anchieta, a vida de Chico Xavier, a história de Nossa Senhora Aparecida e de Mãe Menininha do Gantois. Artistas como Roberto Carlos, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chiquinha Gonzaga e Carmen Miranda. A primeira Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o Cinema Novo e filmes premiados como Cidade de Deus e O Pagador de Promessas.

Um dos acontecimentos de destaque no livro é o Primeiro Rock in Rio, palco do lendário show da banda Queen, comandada pelo icônico vocalista, Freddie Mercury. A performance de "Love of my life" de Queen, embalada pelo coro brasileiro é um dos momentos mais marcantes da carreira da banda.

Outros nomes importantes estavam presentes nos dez dias do maior festival musical do mundo que reuniu cinco vezes mais o público do Woodstock de 1969 nos Estados Unidos. George Benson, James Taylor, Al Jarreau, Rod Stewart, Nina Hagen, Ozzy Osbourne, AC/DC, Scorpions e os nacionais: Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Rita Lee, Alceu Valença, Paralamas do Sucesso, Blitz, entre outros fizeram histórias e construíram memórias que certamente são compartilhadas até hoje.

E claro, a política: milhões de brasileiros, em 1992 estimulados pelos jovens “caras pintadas” foram às ruas para pedir o impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello, por uma série de denúncias de corrupção que começou com acusações do irmão Pedro Collor de Mello e envolveu também o empresário Paulo César Farias, o PC Farias. 365 dias que mudaram o Brasil permite ao leitor conhecer e entender toda a trajetória do país até a atualidade.

Apesar da mobilização, as reivindicações foram atendidas apenas parcialmente e a repressão foi violenta depois da greve. Centenas de trabalhadores foram demitidos e a Federação Operária Regional Brasileira extinta em fábricas de tecidos. Em contrapartida, o avanço da organização dos trabalhadores resultou na criação das primeiras entidades sindicais do país. Na sequência, surgiu a federação intersindical transformada em 1905 na Federação Operária do Rio de Janeiro, base da Confederação Operária Brasileira e embrião das centrais sindicais brasileiras. Em 1989, a greve geral paralisou mais de 70% da população ativa por 48 horas, a maior da história até então. Capítulo: 15 de Agosto - Classe operária se organiza e faz primeira greve geral – Página 477

De forma direta e com linguagem acessível, 365 dias que mudaram o Brasil torna-se um livro fundamental, tanto como obra de referência abrangente, que pode ser consultada para dúvidas, como de leitura prazerosa e surpreendente.

Ficha Técnica:

Não ficção

Páginas: 768

Preço: R$ 89,90

Sobre a autora:

Valentina Nunes é doutora em literatura, com pós-doutorado em poesia brasileira contemporânea. É autora de livros de sucesso, vários deles adotados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), como A década de 40 através da minissérie Aquarela do Brasil e A Revolução Farroupilha através da minissérie A casa das sete mulheres.