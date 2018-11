Silva promete leveza com show do álbum ‘Brasileiro’

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Em meio a um período turbulento pelo qual o Brasil passa, uma das melhores maneiras de escaparmos da onda de ódio e negatividade é através da arte. Afinal, é por ela que conseguimos nos ligar ao nosso ponto mais íntimo e, com isso, nos conectarmos com as pessoas e o mundo ao redor. E, se tem um cantor que consegue proporcionar, através de sua voz, essa possibilidade de nos desligarmos deste clima pesado, é Silva. O artista capixaba retorna a Curitiba neste sábado (13), após um hiato de três anos, para apresentar, na Ópera de Arame, a turnê de seu mais novo álbum, ‘Brasileiro’.

Em uma entrevista concedida ao Bem Paraná, Silva conta como enxerga a música, de forma a compreender o espaço no qual vivemos: “Ela faz parte do processo sim, pra todo mundo e pra todos os gostos. Acredito ser importante a discussão, o debate, mas mais importante a leveza. Muitas pessoas falam que, após assistirem ao meu show, saem leves. E eu acredito nisso: que encontrar a leveza é encontrar força”. Na busca do seu equilíbrio como artista e como pessoa, Silva defende a necessidade do equilíbrio e do debate. “De certa forma, eu consegui desconstruir o preconceito na minha família, que é evangélica, e levei eles a refletirem, não só sobre minha sexualidade, mas sobre meu papel como artista também.”

E essa desconstrução é algo recorrente na obra de Silva. Desde o lançamento de seu primeiro álbum, ‘Claridão’, em 2012, ele busca experimentar diversos caminhos, justamente para poder crescer como cantor. “Por eu ser um cantor que também lida com a produção, eu tento me superar sempre, mas é algo que me assombra e me atrapalha. Eu demoro meses, até conseguir finalizar um trabalho, justamente por ser muito crítico comigo mesmo”. Questionado se considera ‘Brasileiro’, lançado neste ano, como seu trabalho mais maduro, Silva não pestanejou: “Com certeza. Com o tempo, adotei uma postura mais tranquila, o trabalho fluiu de maneira leve, muito em parte por conta do meu último trabalho (o elogiado ‘Silva Canta Marisa’), que foi realizado sem grandes cobranças, quase como uma brincadeira. E eu senti uma necessidade de me reconectar mais com o som daqui, de mudar o que eu vinha fazendo desde o começo da minha carreira (quando flertava com sons indies e eletrônicos). Gosto de me renovar, não me agrada ficar preso numa zona de conforto, passar vinte anos fazendo sempre as mesmas coisas. O que me empolga é o novo”.

Parcerias e novidades

Um dos destaques do seu novo álbum é a faixa ‘Fica Tudo Bem’, em parceria com Anitta. Mesmo sendo um dos maiores representantes do que a crítica vem condicionando como “nova MPB”, Silva se mostra antenado com diversos artistas e conta com quem ele gostaria de estabelecer novas parcerias: “Tem um cara que eu admiro muito, que é o Rubel, acho ele talentossíssimo, um cara muito doce mesmo, no sentido de estender para a música o que ele verdadeiramente é. Gosto bastante de uma cantora baiana, a Illy, ela me lembra a Gal Costa, no período inicial da carreira, são dois nomes que me despertam interesse”. Sobre o novo movimento da MPB, apesar da falta de espaço nas TV's, ele acredita que o público deixou de considerar o gênero “cafona”: “Percebo as pessoas mais abertas com a proposta da MPB, que é a de se comunicar, de dialogar com o público ao qual ela se destina. As pessoas estão enxergando e comprando a ideia do artista, que é tocar fundo na alma de cada um, e acredito que esse processo não vá esmorecer.”

Após sua última passagem pela capital paranaense (em maio de 2015), Silva se mostra ansioso com a possibilidade de retornar e tocar em um espaço tão característico da cidade como a Ópera de Arame: “Muitos artistas ainda não tiveram a possibilidade de tocar na Ópera, e eu fico bastante lisonjeado de trazer a turnê de ‘Brasileiro’ para ser apresentada aqui. O público curitibano sempre foi muito respeitoso, desde a primeira vez em que toquei na cidade, em uma Virada Cultural (em 2014). Estou bem ansioso.”

E o cantor adiantou algumas novidades que preparou para o show: “Venho com um show maduro, e ando me cuidando pra realizar a melhor entrega possível pro público. Além do meu repertório, devo tocar uma canção da Billie Holiday, assim como a música que fiz para o último álbum da Gal (a faixa ‘Palavras no Corpo’, parceria de Silva com o compositor e poeta Omar Salomão, e que integra o novo trabalho de Gal, ‘A Pele do Futuro’). O público vem amando a turnê, e eu espero que o pessoal de Curitiba também curta o que eu preparei.”

Serviço

Silva - Turnê ‘Brasileiro’

Onde: Ópera de Arame

Quando: 13 de outubro (sábado. às 21h

Quanto: R$40,00 (meia-entrada) a R$140,00 (inteira)