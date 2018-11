Simba vira leão 'de carne e osso' em teaser do novo filme de 'O Rei Leão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney lançou nesta quinta (22) o teaser do novo filme "O Rei Leão", versão em "live-action" da animação que fez sucesso nos anos 1990. O que antes era desenho agora será mostrado na forma computadorizada, como se os bichos fossem de verdade.

As imagens mostram o babuíno Rafiki estendendo o leãozinho Simba e os mostrando a todos os bichos do reino, exatamente como no desenho animado. Ao fundo, a voz de Mufasa, o pai do bebê leão, narra como o primado de reis surge e perece.

O ator James Earl Jones, que fez a voz de Mufasa no filme de 1994, retomará o personagem. Quem dublará Simba é o ator e músico Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino. Já Beyoncé ficará com a voz de Nala, a leoa que é par romântico de Simba.

O filme, que vai chegar aos cinemas em julho de 2019, segue a mesma tradição de "A Bela e a Fera", "Mogli: O Menino Lobo" e "Dumbo", outras adaptações "em carne e osso" de desenhos clássicos da Disney.