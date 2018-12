Simpsons comemoram 30 anos com festa e luzes no Empire State

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família mais unida e ouriçada (dos Estados Unidos), os Simpsons comemoraram em grande estilo seu aniversário de 30 anos nesta segunda (17), em Nova York.

Isso porque o Empire State Building, um dos edifícios mais icônicos da cidade, iluminou-se de amarelo para homenagear os personagens do show.

Essa não foi a primeira vez que o Empire State prestou homenagem ao programa. Em 2007, o edifício também amarelou para promover o lançamento do primeiro longa metragem dos Simpsons.

Lançado em 17 de dezembro de 1989, os Simpsons já protagonizaram 649 episódios até hoje, sendo a série animada mais longeva de todos os tempos.

Ao longo dessa trajetória, o seriado já ganhou mais de 70 prêmios, incluindo 33 Emmys.

Nos últimos anos, a série tem se notabilizado pelas suas previsões acertadas sobre o futuro. Os Simpsons previram, por exemplo, a compra da Fox pela Disney, o show de Lady Gaga em um Super Bowl, um vencedor do Prêmio Nobel de Economia e, claro, a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, além de, mais recentemente, o fato do Canadá tornar-se o segundo país do mundo a legalizar a maconha.