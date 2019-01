'Sisters' cumprem três etapas do Quarto dos Sete Desafios, no BBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hana, Hariany e Paula começaram com vitória as três primeiras tarefas impostas a elas no Quarto dos Sete Desafios. Se conseguirem concluir as próximas quatro etapas, as 'sisters' poderão vetar a participação de três pessoas na prova do líder na quinta-feira. Se perderem, o trio que ficará fora da disputa.

Em votação surpresa na noite deste domingo, os 'brothers' tiveram que escolher o integrante que gostaria de eliminar do jogo. Os três mais votados foram isolados no quarto e terão que cumprir uma série de desafios.

A primeira etapa foi concluída logo que o trio entrou no quarto na manhã desta segunda-feira. As confinadas tinham que se posicionar em bolas sinalizadas no chão. Mesmo sem saber, elas fizeram isso e, além de concluir a fase inicial, liberaram o ar condicionado do quarto.

Na etapa seguinte, o trio tinha que posicionar mãos e pés em espaços na parede e no chão, toda vez que uma projeção de maquinário parecia estar prestes a explodir. Com a conclusão, a alimentação do dia foi liberada.

Na fase seguinte, as 'sisters' tinham que descobrir a senha para liberar o cadeados de caixas que foram deixadas na dispensa para elas. Demoraram um pouco mais que nas etapas anteriores, mas ao final concluíram a terceira fase e tiveram água potável desbloqueada.

"Faltam quatro, gente. Vai dar tudo certo. A gente vai ter o prazer de participar da Prova do Líder", comemorou Paula.

O trio ainda não definiu quais 'brothers' ficariam fora da prova do líder, caso elas concluam todos os desafios propostos.

"Tinha que ser um dos meninos. Não tenho coragem de tirar ninguém. Em questão de habilidade, os meninos podem ser uma ameaça porque eles são grandes, são atletas, malham, são preparados", considera Hana.