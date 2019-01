Site do Procon tem ferramenta para denúncias de notas fiscais

AEN

O Procon do Paraná disponibiliza em seu site um mecanismo para denúncias de consumidores que estão recebendo notas fiscais sem as informações sobre os tributos que incidem na compra de produtos e serviços. O órgão é vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

De acordo com o secretário nomeado da Justiça, Ney Leprevost, a ferramenta possibilita ao consumidor a facilidade de denunciar sem sair de casa, além de estimular que cada cidadão confira e exija que seus direitos – e especial, o direito à informação, seja respeitado de forma plena.

Na nova ferramenta, o consumidor poderá anexar as notas fiscais que comprovem a falta da informação sobre os tributos, o que desatende ao contido expressamente no Código de Defesa do Consumidor.