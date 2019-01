Site do Sisu apresenta lentidão e estudantes usam memes para reclamar

as rede sociais, candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) relatam lentidão no site e dificuldade para fazer as inscrições, abertas nesta terça-feira (22). Com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes disputam 235.461 vagas em 129 instituições públicas de ensino. Eles têm até sexta-feira (25) para participar.