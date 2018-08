Site oferece 9,5 mil bolsas de estudos em faculdades e universidades particulares do Paraná

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os interessados em ingressar num curso de graduação ainda este semestre têm uma última chance de conquistar bolsas de estudos de oportunidade do Quero Bolsa, principal site de inclusão de alunos no ensino superior do País. O site oferece 9.500 vagas remanescentes com descontos de até 80%. No total, 93 instituições presentes no Paraná disponibilizam o benefício. As bolsas de estudos são para cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância (EAD).

De acordo com Marcelo Lima, diretor de Relações Institucionais do Quero Bolsa, as bolsas estão disponíveis para todos que desejam cursar o Ensino Superior, mas não podem arcar com o valor integral das mensalidades. “Não há justificativa para os estudantes aguardarem o próximo ano para ingressar na faculdade, uma vez que a oferta de vagas no site garante os descontos ainda este ano”, argumenta.

Segundo Marcelo, a pesquisa do professor Sergio Firpo, do Insper, recentemente divulgada, é um incentivo à tomada de decisão. Segundo os dados levantados, um trabalhador com ensino superior completo recebe, em média, 5,7 vezes o rendimento de um brasileiro com até um ano de estudo. “Com a crise do desemprego, a formação e qualificação dos candidatos fazem diferença na conquista das melhores vagas e melhores salários”, aponta Lima.

Para conseguir uma bolsa de estudos, o interessado deve efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula garantindo o desconto. Lima Para conquistar a bolsa de estudos não é necessário comprovar renda ou ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Após realizar a pré-matrícula na plataforma, é preciso apenas comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com a matrícula. A bolsa é válida até o final do curso.

Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e aos sábados, das 9 às 13 horas (horário de Brasília).