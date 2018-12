Sites noticiam interesse de europeus em novatos do Atlético

Silvio Rauth Filho

O lateral-esquerdo Renan Lodi, 20 anos, e o volante Bruno Guimarães, 20 anos, ambos do Atlético Paranaense, estão na mira de clubes europeus. É o que noticiam sites esportivos da Europa. Na Itália, a informação é que os olheiros da Juventus estão de olho em Renan Lodi. Na França, o Lille já manifestou interesse em Bruno Guimarães, mas sabe que terá a concorrência de dois italianos: Juventus e Roma.

Os três clubes citados — Lille, Juventus e Roma — têm tradição na contratação de brasileiros. Segundo sites italianos, a Juventus vê Renan Lodi como o herdeiro de Alex Sandro, titular absoluto da equipe e também revelado pelo Atlético Paranaense. Hoje, aos 27 anos, Alex Sandro está avaliado em R$ 225 milhões pelo site Transfermarkt.de. Em 2011, foi comprado por R$ 43 milhões pelo Porto. Em 2015, a Juventus pagou R$ 117 milhões pelo lateral, que é representado pelo mesmo procurador de Renan Lodi.

Já Bruno Guimarães é visto pelos franceses como o substituto ideal para Thiago Mendes, que provavelmente será vendido pelo Lille na próxima janela de transferência, em janeiro. Ex-Goiás e São Paulo, Thiago Mendes entrou na seleção dos melhores do primeiro turno do Campeonato Francês e tem propostas milionárias da Alemanha e da China. No entanto, a imprensa francesa cita que o Lille terá forte concorrência da Juventus e da Roma, que também querem Bruno Guimarães.