'Sítio do Picapau Amarelo', de Monteiro Lobato, vai ganhar adaptação no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Clube Filmes anunciou que o clássico "Sítio do Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato, vai ganhar uma adaptação para os cinemas.

A produção com Narizinho, Emília, Cuca e Visconde de Sabugosa será dirigida por Fabrício Bittar, o mesmo do brasileiro recente 'Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro' (2018).

O elenco infantil do filme será escolhido a partir de uma seleção no mês que vem. As gravações devem começar ainda nos primeiros meses de 2019.

No ano de 1951 a obra de Lobato ganhou sua primeira adaptação cinematográfica. A segunda edição sairia em 1973. As TVs Tupi, Cultura e Globo também exibiram o conteúdo em formato de série.