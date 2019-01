Só a vitória vale para o Botafogo diante do Resende

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - O Botafogo enfrenta o Resende nesta quinta-feira (31), às 20h, no Engenhão, com apenas uma possibilidade para seguir vivo na Taça Guanabara. O time alvinegro tem de ganhar para levar as chances de classificação para a semifinal até a última rodada.

Com apenas um ponto somado em três partidas, o Botafogo ocupa a lanterna do Grupo C. Qualquer outro resultado que não seja a vitória fará com que a partida do próximo domingo (3), contra o Boavista, seja uma espécie de amistoso. A liderança da chave pertence ao já classificado Flamengo, com dez pontos, seguido pelo Boavista, com seis.

Em reformulação desde o fim da temporada passada, o Botafogo ainda não emplacou em 2019. Depois de perder para a Cabofriense na estreia, o time alvinegro ficou no empate com o Bangu e perdeu para o Flamengo em seu estádio. São apenas dois gols marcados e cinco sofridos.

O desempenho ruim se deve muito às perdas de jogadores. O zagueiro Igor Rabello e os meio-campistas Rodrigo Lindoso e Matheus Fernandes deixaram o Botafogo. Ao mesmo tempo, o clube apresentou poucos reforços.

Para encarar o Resende, o Botafogo não terá grandes alterações. O desfalque é o meio-campista João Paulo, com uma lesão na coxa direita. Ele deve ser substituído por Alan Santos ou Rodrigo Pimpão. O zagueiro Joel Carli continua afastado da equipe.

O Botafogo terá a seguinte escalação para enfrentar o Resende: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Gilson; Jean, Alex Santana, Luiz Fernando (Alan Santos); Rodrigo Pimpão, Erik, Kieza. Técnico: Zé Ricardo.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 20h desta quinta-feira

Juiz: João Batista de Arruda