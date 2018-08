Dois jogadores do Coritiba aparecem entre os 100 melhores da Série B

Silvio Rauth Filho

O goleiro Wilson e o ponta Guilherme Parede são os únicos jogadores do Coritiba que aparecem entre os 100 primeiros do Índice Footstats da Série B de 2018. O site atualiza a cada rodada o ranking com todos os atletas da competição. Cada jogador recebe uma pontuação pelo que faz em campo (gols, assistências, passes, cartões, faltas, dribles, defesas e desarmes, por exemplo).

Wilson lidera o ranking, que tem um total de 668 jogadores de 20 equipes. O goleiro acumulou uma pontuação de 299,59 pontos no Índice Footstats. A distância para os demais concorrentes é gigantesca. O segundo colocado é o atacante Gustavo, do Fortaleza, com 173,55 pontos. O terceiro é o meia Rafael Longuine, do Guarani, com 172,59 pontos. Guilherme Parede está em 31º lugar nesse ranking, com 109,89 pontos.

Com base nesse Índice, o Bem Paraná formou uma seleção provisória da Série B 2018, no esquema tático 4-4-2. Veja como ficou:

Goleiro: Wilson (Coritiba)

Lateral-direito: Guga (Avaí)

Zagueiro: Diego Jussani (Fortaleza)

Zagueiro: Fred (Juventude)

Lateral-esquerdo: Bruno Melo (Fortaleza)

Volante: Claudinei (CRB)

Meia: Renato (Avaí)

Meia: Rafael Longuine (Guarani)

Meia: Renato Cajá (Guarani)

Atacante: André Luís (Ponte Preta)

Atacante: Gustavo (Fortaleza)

Nas estatísticas, Wilson é o segundo colocado no ranking de defesas difíceis do FootStats, com média de 2,96 por jogo. O líder é Denis, do Figueirense, com 3,64. O goleiro do Coritiba ainda se destaca por ter marcado três gols e feito uma assistência. E tem média de 5,5 lançamentos certos por jogo.

Guilherme Parede é o artilheiro do Coritiba na Série B 2018, com sete gols em 19 jogos. Ainda não fez assistências, mas está em quarto lugar no elenco do clube em passes para finalizações, com média de 1,16 por jogo. Também é o quarto colocado da equipe em dribles certos, com média de 0,63 por partida.

O FootStats também tira pontos dos jogadores por erros nas partidas. No total dos 20 clubes, 31% dos atletas estão com pontuação negativa (209 dos 668 participantes). Entre esses 209, estão 11 jogadores do Coritiba: Uillian Correia (-4,08), Rodrigo Ramos (-4,22), Alex Alves (-5,03), Pablo Thomaz (-5,12), César Benítez (-5,81), Alecsandro (-7,48), Vitor Carvalho (-7,61), Iago Dias (-11,85), Thalisson Kelven (-16,58), Carlos César (-18,19) e Júlio Rusch (-18,52).

OUTROS JOGADORES DO CORITIBA NO ÍNDICE FOOTSTATS