Só Romércio e Jean Carlos se salvam em jogo ruim do Coxa no Castelão. Confira a avaliação individual dos atletas

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Wilson ( 6,0 )

Não teve culpa em nenhum dos gols do Fortaleza.



Rodrigo Ramos ( 4,5 )

Até se esforçou, mas teve muitas dificuldades na marcação e pouco atacou.



Romércio ( 7,0 )

Bem nas bolas aéreas, principalmente. Fez um gol assim e quase empatou o jogo.



Rafael Lima ( 6,0 )

Não acompanhou o lance no 2º gol. Mas não foi o único culpado no lance.



Chiquinho ( 4,5 )

Foi quem mais errou passes e quem mais perdeu a posse de bola no Coxa.



Vitor Carvalho ( 4,5 )

Falhou no lance do 1º gol, ao não pular para cortar cruzamento de Éderson.



Jean Carlos ( 6,5 )

Entrou aos 30-2º. Dois bons lances de bola parada, com uma assistência para gol.



Uillian Correia ( 5,0 )

Jogador que mais perdeu a posse de bola no Coxa.



Julio Rusch ( 4,0 )

Jogando mais adiantado e aberto, acabou completamente perdido em campo.



Thiago Lopes ( 6,0 )

Entrou aos 12-2º. Pelo menos minimizou os erros de passe no meio de campo.



Yan Sasse ( 4,0 )

Pouco pegou na bola. E quando pegou, errou.



William Matheus ( 6,0 )

Entrou na volta do intervalo. Ajudou a melhorar a saída de bola do time.



Guilherme Parede ( 4,0 )

Abusou da individualidade e foi completamente anulado pela marcação.



Jonatas Belusso.( 4,0 )

Recebeu poucas bolas, é verdade. Mas só quando a redonda chegou.