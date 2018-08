Sob suspeita de ocultação de bens, Romário quadruplica patrimônio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Romário (Podemos), candidato ao governo do Rio de Janeiro, declarou ter quadruplicado seu patrimônio em quatro anos. Quase todo o aumento, contudo, está registrado em forma de empréstimos feitos pelo ex-jogador sem identificação do beneficiário.

O aumento do patrimônio e o empréstimo foram em meio a suspeitas da Justiça estadual de que o senador ocultou patrimônio para não pagar dívidas de credores, entre eles a União.

De acordo com os dados apresentados à Justiça Eleitoral, o senador tem um patrimônio de R$ 5,58 milhões, quatro vezes o R$ 1,31 milhão declarado em 2014, quando foi candidato ao Senado.

A variação se deve basicamente em razão de "crédito decorrente de empréstimo" de R$ 4,24 milhões. Em 2014, ele já havia declarado ter contrato de mútuo no valor de R$ 500 mil.

Em processo movido por credores do ex-jogador, a Justiça apontou suspeitas de que ele adotou estratégias para ocultar patrimônio a fim de não quitar suas dívidas.

Imóveis foram colocados em nome de suas empresas, e de firmas em nome de familiares. Romário também tem procuração para movimentar uma conta em nome de sua irmã, cujo patrimônio é incompatível com sua renda segundo o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

As informações foram reveladas pelo jornal O Globo no início do ano, e confirmadas pela Folha de S.Paulo.

Ao oficializar sua candidatura, Romário respondeu às suspeitas da Justiça.

"Eu joguei futebol 25 anos. O dinheiro é meu, consegui com meu suor. Tudo o que estão dizendo, não é verdade. O meu dinheiro dou para quem quiser. Dou para minha irmã, para minha mãe, para o meu irmão. Não tem R$ 1 de dinheiro público aí. Está tudo declarado no Imposto de Renda da minha mãe e da minha irmã. Então vamos parar a partir de agora com essas palhaçadas de querer me queimar, destruir minha reputação", disse ele na convenção regional do Podemos.

No período, o jogador firmou um acordo judicial com o Flamengo para o recebimento de cerca de R$ 4 milhões.