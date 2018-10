Sobrepeso e obesidade Curitiba: 71% da população está acima do peso

Antonio Trajano

Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Considerada uma doença crônica, a obesidade vem apresentando números que merecem atenção. De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2017 do Ministério da Saúde, no Brasil 18% da população é obesa e 54% está com excesso de peso. Curitiba tem índices semelhantes —18,6% da população está obesa e 52,8% possui excesso de peso.

Por isso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia & Metabologia - Regional Paraná (Sbem-PR), está divulgando uma série de vídeos nas redes sociais para alertar a população sobre a obesidade e suas consequências. Para a endocrinologista e presidente da Sbem-PR, Silmara Leite, é preciso conscientizar a população de que a prevenção da obesidade começa com pequenas atitudes no nosso dia a dia.

“Para combater a obesidade, temos que fazer o combate ao sedentarismo, estar sempre ativos e associar um plano alimentar saudável. Basta começar. Trocar o carro pela bicicleta, fazer mais caminhada, mais atividade física, e ter maior consciência nas escolhas dos alimentos ricos em fibras como as frutas, verduras e baixo conteúdo de gordura, ou seja, pequenas mudanças diárias que ajudam e muito no combate à doença”, esclareceu.

O excesso de peso pode estar ligado à genética, à má alimentação ou, por exemplo, a disfunções endócrinas. Por isso, antes de qualquer método para a perda de peso, é importante consultar um médico endocrinologista.