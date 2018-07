Soldado do Exército é ferido durante ação no Rio de Janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um do soldado do Exército ficou ferido durante uma operação das Forças Armadas na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (18). Segundo o Comando Militar do Leste, unidade regional do Exército, o soldado fazia uma patrulha na favela quando criminosos atiraram na direção do grupamento por volta da 0h30. As informações são da Agência Brasil

O militar foi atingido por um tiro de raspão no braço e encaminhado para o Hospital Central do Exército. De acordo com o CML, o soldado passa bem e não corre qualquer risco.

Segundo o CML, os militares responderam ao ataque e houve um “breve” tiroteio. As Forças Armadas continuam patrulhando a região.