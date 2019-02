Soma Galeria abre exposição com arte digital na próxima semana

Redação Bem Paraná, com assessoria

A SOMA Galeria inaugura sua primeira exposição deste ano em 05 de fevereiro (terça-feira), quando abre seu espaço para a arte digital de Jack Holmer, artista de Curitiba que desenvolve um trabalho artístico aliado a tecnologia. Sua exposição, "Manifesto Sobre a Gravidade 2019" será aberta ao público a partir das 19h no novo endereço da SOMA Galeria, que fixou residência na Coletiza, primeira community store de Curitiba, localizada na Rua Saldanha Marinho, 1.230.



A partir de suas obras, Jack Holmer propõe a reconstrução do corpo físico em um ser robótico simulado com base na fisiologia e cognição humana. Formado em Desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2004), Holmer é Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (2008). Trabalha com Poéticas Tecnológicas desde 2001.



Quem visita uma exposição do artista pode encontrar robôs Interativos, seres virtuais autônomos, GameArt, documentários fílmicos e códigos computacionais, produzidos a partir de sua pesquisa, focada em vida artificial e robótica através da semiótica, suas interfaces de interação e a gameficação da contemporaneidade.



Entre os recursos utilizados, Jack Holmer faz uso da impressão 3D, tecnologia que possibilita que obras criadas em um software transitem da tela de um computador para o universo físico. O objeto criado em ambiente virtual faz sua passagem para o mundo fenomenológico (ou do concreto), onde as leis da física modificam suas propriedades originárias, concebidas no virtual.



Um trabalho que está ganhando o mundo

O artista trabalha com afetividade entre objetos tecnológicos e o humano por meio da interação de seus corpos, criando memórias em ambos, assim como narrativas relacionais. Seu projeto está sendo desenvolvido há 4 anos e em 2016 participou da Residência Artística na Teton ArtLab (EUA) e esteve na shortlist do COLLIDE International Award - Arts CERN (Suíça). Em 2017, ganhou uma exposição individual no The Center (EUA) e uma coletiva no ZAZ Festival (Israel). Em 2018, foi apresentada na Bienal de Arte Digital, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



Serviço:

"Manifesto Sobre a Gravidade 2019", de Jack Holmer

Abertura: 05 de fevereiro de 2019 (terça-feira), a partir das 19h

Em cartaz até 11 de março de 2019 (segunda-feira)

Horário de visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h. Sábados das 10h às 17h.

Local: SOMA Galeria (na Coletiza, Rua Saldanha Marinho, 1.230) - Centro

Informações: somagaleria@gmail.com

WhatsApp: (41) 99981-1613

Entrada gratuita



página do evento no Facebook:

https://bit.ly/2TmkL9J