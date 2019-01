Somos o país que mais preserva o meio ambiente, diz Bolsonaro em Davos

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - Com voz embargada ao começar e dizendo-se emocionado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e que a missão do seu governo será compatibilizar a preservação com o "necessário desenvolvimento econômico".

O discurso durou cerca de oito minutos.

"Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e à competência do produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo", afirmou Bolsonaro.

"Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre a preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis."

O presidente afirmou ainda que um de seus maiores compromissos será abrir a economia brasileira que, segundo ele, ainda é fechada ao comércio internacional.

"Tenham certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes [Economia], nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios", afirmou.

Para isso, afirmou, "nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo [Relações Exteriores], implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir".